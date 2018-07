Warum bin ich während meiner Periode so scharf?

Du hast kurz vor oder während deiner Periode besonders viel Lust auf Sex? Woran das liegt und ob Sex während der Periode okay ist, erfährst du hier.

Woher kommt die Lust auf Sex während der Periode?

Während der Regel ist das Gewebe rund um die Scheide gut durchblutet. So kann es sein, dass du mehr Gespür für diese Region hast und dort besonders empfindsam reagierst. Einige sind durch die hormonellen Veränderungen auch sehr auf Schmusekurs oder besonders gut drauf, weil sie sich mal etwas Ruhe gönnen. All das fördert die Lust auf Sex.

Ist Sex während der Regel okay?

Klar! Wenn du und dein Freund in dieser Zeit Lust auf Sex habt, könnt ihr auch während deiner Periode miteinander schlafen. Viele Mädchen finden Sex während der Periode sogar sehr entspannend! Das liegt an den Hormonen, die mit zunehmender Lust ausgeschüttet werden und an der guten Durchblutung im Beckenboden durch den Sex. Oft sind Krämpfe oder Ziehen im Unterleib davon hinterher besser.

Du möchtest auf Sex während deiner Tage verzichten?

Unterleibsschmerzen, Bauchweh und andere Begleiterscheinungen während der Periode sind wirklich nicht angenehm und können einem ganz schnell die Lust auf Sex nehmen. Dann ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn du dir Ruhe gönnst und während deiner Tage auf den Sex verzichtest!

Sex während der Periode: Wie denken Jungs darüber?

Vielen Jungs macht es nichts aus, wenn die Freundin ihre Periode hat und schlafen in dieser Zeit trotzdem gerne mit ihr. Einige Jungs finden es dennoch nicht so prickelnd und warten lieber mit dem Sex, bis die Periode ihrer Freundin vorüber ist. Das ist von Junge zu Junge unterschiedlich! Sprich deshalb am besten mit deinem Freund darüber und frag ihn, wie er darüber denkt.

Sex während der Periode: Schwangerschaft möglich?

Während deiner Periode solltest du beim Sex immer ein Kondom verwenden. Zum einen finden es manche Jungs und auch Mädchen in dieser Zeit angenehmer und zum anderen können auch durch Periodenblut sexuell übertragbare Krankheiten übertragen werden. Drittens ist auch während der Periode Verhütung angesagt! Denn ein Mädchen kann auch während ihrer Periode schwanger werden! Das liegt daran, dass die Spermien bis zu fünf Tage in der Gebärmutter überleben können.

