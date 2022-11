Verrückte Eis-Sorten: von Pizza-Eis bis Bier-Eis

Das leuchtende Eis stammt aus England und erfunden hat es Charlie Harry Francis! Für seine Firma "Lick me, I'm delicious" ist er immer wieder auf der Suche nach völlig verrückten Kreationen! Die Idee zur leuchtenden Eiscreme bekam Charlie, als er im TV leuchtende Quallen sah.

Im Eis stecken Proteine. Diese fangen an zu leuchten, wenn man sie mit der warmen Zunge berührt. Je mehr du also an dem Eis schleckst, umso mehr leuchtet es! Doch man sollte es genießen: Eine Kugel kostet 180 Euro!