"The Vampire Diaries"-Moment von Caroline Forbes

Es hat schon etwas Komisches, dass Caroline in das Haus des gefährlichsten Vampirs bei "The Vampire Diaries" stürmt und seine Aufmerksamkeit fordert. Angesichts des Charakters von Caroline macht es jedoch Sinn. Ihr Kummer lässt Klaus denken, dass etwas ernsthaft nicht stimmt, aber Caroline möchte sich einfach nur Luft machen, da Elena ihr Ballkleid geklaut hat! Klaus weiß zunächst nicht, wie er damit umzugehen hat, denn er ist es nicht gewohnt, dass jemand in seiner Nähe so aufbrausend und laut sein kann. Noch süßer ist die Szene bei "The Vampire Diaries", als Klaus Caroline ein neues Ballkleid besorgt und sie in einer handgeschriebenen Notiz um einen Tanz bittet. 🥰 Hast du Klaus und Caroline auch geshippt?