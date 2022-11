Unlogisches bei „Harry Potter“: Harry verlässt Großbritannien nicht

In der Buch- und Filmreihe von „Harry Potter“ wird ein bisschen so getan, als würde es fern von Großbritannien nichts geben. Zum einen stellt sich die Frage, wie der Rest der Welt auf Voldemorts Schreckensherrschaft reagiert (bzw. es nicht tut, wo sind beispielsweise die amerikanischen Zauberer und Hexen im Kampf von Hogwarts?) Zum anderen macht es einen wichtigen Handlungsverlauf von Harry ziemlich unlogisch: Warum versteckt er sich nicht in einem anderen Land, als er untertauchen muss und von Voldemort und seinen Schergen verfolgt wird? Wie gesagt, ein Kartoffelchip kann dich ans andere Ende der Welt befördern! Und wir meinen gar nicht, dass er seine Freund*innen damit im Stich lassen sollte, sondern eher die Gelegenheit, in der er nicht jeden Moment umgebracht und/oder gefoltert werden könnte, zu nutzen, um einen wirklich guten Plan auszuhecken. Vorzugsweise mithilfe von anderen Zauberern und Hexen außerhalb Großbritanniens, denen das Schicksal der Insel nicht egal ist!