Die Modeindustrie hat es vorgemacht und jetzt zieht auch die Kosmetikbranche nach: Unisex-Beauty ist Trend! Du fragst dich, was genau es damit auf sich hat? Immer mehr Beauty-Marken launchen Produkte und Kosmetiklinien für beide Geschlechter. Auch unterscheiden einige Marken inzwischen überhaupt nicht mehr zwischen Produkten für Jungs und Mädchen. Dieses Phänomen ist in der Modeindustrie schon seit längerer Zeit zu beobachten, da immer mehr Labels geschlechtsneutrale Fashion auf den Markt bringen und auch in Sachen Unisex-Beauty tut sich gerade viel. Zugegeben, im ersten Augenblick mag es etwas seltsam klingen, dass du und dein Crush in der selben Abteilung Klamotten shoppt oder im Bad zum selben Cremetiegel greift. Denkt man jedoch etwas genauer darüber nach, so könnte die Entwicklung hin zu genderneutraler Fashion und Beauty auch vieles einfacher machen. Mehr Platz im Badezimmerschrank, weil sich Paare bestimmte Kosmetikprodukte teilen könnten und gemeinsames Shopping-Vergnügen in ein und der selben Abteilung des Geschäfts wären nur zwei mögliche Beispiele.

Der Trend hin zu geschlechtsneutraler Beauty geht inzwischen sogar so weit, dass Marken wie Chanel und Givenchy den Spieß umgedreht und Make-up-Serien für Ihn (Boy de Chanel und Mister Collection) entwickelt haben, die auch Sie mitbenutzen kann. Denn wer sagt denn, dass Jungs sich nicht auch schminken können und möchten? Eben. Man denke nur an YouTuber Marvyn Macnificent, der ein wahrer Make-up-Künstler ist oder an Entertainer Riccardo Simonetti, der sich auf Instagram regelmäßig mit tollen, meist farbenfrohen Make-up-Looks zeigt! Etwas massentauglicher sind hingegen die vielen neuen Pflegeprodukte für Mädchen sowie Jungs. Denn feststeht, jeder Mensch möchte gerne eine schöne, ebenmäßige Haut haben, weshalb er diese ausreichend pflegen muss. Und dabei sind die Ansprüche der beiden Geschlechter gar nicht so verschieden wie man denkt. Unisex-Beauty setzt deshalb auf Produkte, die neben einem cleanen Design auch einen möglichst neutralen Duft haben. Was die Inhaltsstoffe betrifft, gab es zwischen Männer- und Frauenpflege noch nie sehr große Abweichungen. Darum unterscheidet Unisex-Kosmetik auch nicht zwischen den Geschlechtern, sondern fokussiert vielmehr die verschiedenen Hauttypen und ihre jeweiligen Bedürfnisse. Schließlich gibt es sowohl Jungs mit trockener, empfindlicher oder fettiger Haut wie auch Mädchen. Die Zukunft wird zeigen, wie sich der Beauty-Trend rund um geschlechtsneutrale Kosmetik weiterentwickelt – wir sind auf jeden Fall gespannt!

Hier kommen unsere Unisex-Favoriten:

Diese hochwertigen Produkte sind sowohl für Jungs als auch Mädchen perfekt geeignet. Bravo Girl

Auch Jungs schminken sich nach einer langen Party-Nacht gerne die Augenringe weg! Der „Flex Concealer“ deckt gut und beruhigt die empfindliche Haut unter den Augen. Von Milk Make-up über Sephora, ca. 23 €. Perfekt für männliche und weibliche Mischhaut: Der schnell einziehende „Buttermilk Moisturizer“ wirkt entzündungshemmend und liefert deiner Haut eine Extra-Portion Feuchtigkeit! Von Mario Badescu über Niche-Beauty, ca. 23 €. Das Besondere an diesem tollen Reinigungsöl für beide Geschlechter? Es ist „made in Germanny“ und dank der Kombi aus Argan-, Jojoba- und Rizinusöl befreit es die Haut von Verschmutzungen, ohne sie dabei auszutrocknen! Von Junglück, ca. 25 €. Der Klassiker schlechthin! Den zitrisch-frischen Duft des legendären Eau de Toilette „CK One“ (u.a. mit Bergamotte, Zitrone, Veilchen, Jasmin, Moschus und Zedernholz) riechen Mädchen und Jungs gerne! Von Calvin Klein über dm, ca. 20 € (50 ml). Speziell für junge Haut: Der „Breakout Clearing All Over Toner“ ist ein erfrischendes, klärendes Spray für Gesicht und Körper! Es beugt Unreinheiten vor und kontrolliert den Glanz deiner Haut. Super praktisch! Von Dermalogica, ca. 21 €.