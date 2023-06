"Umbrella Academy"-Star Elliot Page verrät: Er musste ihre Beziehung geheim halten!

In einem der Abschnitte, geht es um eine Beziehung, die Elliot Page aus Liebe zur anderen Person geheim halten musste: "Page gibt zu, dass die Person, die er 'Ryan' nennt, mit ihm in einem Film zusammengearbeitet hat, und beschreibt, dass sie am Set heimlich Händchen gehalten haben, aber in der Öffentlichkeit so taten, als wären sie Freunde. Er sagt, sie wurden von Paparazzi verfolgt, verließen Hotels durch verschiedene Türen und sahen sich in der Öffentlichkeit oder auf Partys nicht an." Das setzte ihm ziemlich zu: "Letztendlich glaube ich, dass sie mich geliebt hat. Wir haben uns geliebt und das war in unserer Blase sehr real. Es war fantastisch. Weißt du, es war wirklich schön. Ich bewunderte sie und wie sie mich in vielerlei Hinsicht inspirierte. Aber sich versteckt zu fühlen, war viel zu schmerzhaft. Das war unmöglich und überhaupt keine tragfähige Beziehung. Und es hat mich gelehrt, dass ich das nicht nochmal tun werde." Nicht einmal seine Freund*innen wussten von der Beziehung: "Einige meiner engsten Freund*innen wussten nicht einmal, dass ich in einer Beziehung war. Und ich war für eine längere Zeit in dieser Beziehung. Ich meine, das ist schon heftig."