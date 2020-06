Ufo361 macht gemeinsame Sache mit Céline!

Ufo361 holt sich Unterstützung von Céline

Sie ist eine der bekanntesten Newcomer des Jahres. Mit Hits wie „Tränen aus Kajal“ und „Für mich“ stieg sie von 0 auf 100 in die deutschen Charts ein und machte sich einen krassen Namen im #Female-Rap. Allein Célines erste Single „Was machst du da“ hat mittlerweile über 1,8 Millionen Klicks (Stand Juni 2020). Mega! Doch damit nicht genug. Denn wie Stay High Star Ufo jetzt bekannt gab, hat er sich für seinen neuen Song Unterstützung von Rap-Queen Céline geholt! 😍

Ufo361: Neue Single kommt schon diesen Freitag!

What?! Was für eine krasse Kombi ist das bitte! Newcomerin Céline und Stay High Star Ufo361 auf einem Song – HAMMER! Bereits am Samstag überraschte Ufo361, der erst vor Kurzem den WhatsApp-Verlauf mit Tiffany veröffentlichte, seine Fans mit einer ganz besonderen Ankündigung, indem er einen zweiten Teil von „Emotions“ ankündigte. Anschließend spekulierten seine Fans lange darüber, wen sich der Rapper als Unterstützung holt. Gestern droppte er dann die krasse News: Für seine neue Single, die bereits am Freitag erscheint, wird Newcomer-Star Céline am Start sein. Das gab die Newcomerin jetzt super stolz auf ihrem Instagram-Profil bekannt. Was eine Ehre!

In ihrer Insta-Story gibt Céline ihren Fans einen kleinen Einblick in die Zusammenarbeit mit Rapper Ufo. Wir sind uns sicher, bei dieser geilen Kombi, kann es sich nur um einen mega Hit handeln! Bis es soweit ist, kannst du hier 10 Fakten über die „Tränen aus Kajal“-Sängerin Céline lesen.

