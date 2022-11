Tschüss, ihr schlechten Angewohnheiten!

Dass diese vermeintlich beneidenswerten Leute auch Probleme und Komplexe haben, sieht man in dem Moment nicht. Und: Dein Neid rührt daher, dass Du nicht zufrieden bist mit Dir. Dir fallen tolle Dinge an anderen negativ auf, weil Du an Dir nur Schwächen siehst. Mach Dir klar, was toll und beneidenswert an Dir ist. Denn da gibt es sicher einiges. Und wenn Dich an Dir etwas stört, dann ändere es - bevor Du auf andere fies reagierst, weil sie das schon haben oder können.