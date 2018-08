Tränen im „Promi Big Brother“-Haus

Nach dem emotionalen Geständnis von Katja Krasavice geht es heute traurig weiter im „Promi Big Brother“-Haus... Doch diesmal steht nicht die YouTuberin im Mittelpunkt, sondern Ex-„Bachelor“ Daniel Völz!

Daniel Völz bricht in Tränen aus

In Woche 2 scheinen im „Promi Big Brother“-Haus endgültig alle Dämme zu brechen. Denn nachdem schon viele andere Bewohner wie "Love Island"-Teilnehmerin Chethrin Schulze, Katja Krasavice oder der ehemalige DSDS-Gewinner Alfonso Williams ein paar Tränen vor laufenden Kameras verdrückt haben, kann in der heutigen Folge auch Frauenschwarm Daniel Völz seine Gefühle nicht mehr unterdrücken.

SAT.1

Eigentlich wirkt der 33-Jährige immer recht kontrolliert – umso überraschender kommt sein Emotionsausbruch! Der Grund: Daniel vermisst seinen Großvater. Der bekannte Schauspieler Wolfgang Völz ist vor wenigen Monaten gestorben. Über diesen traurigen Verlust ist Daniel noch lange nicht hinweg: "Mein Großvater war wie ein Vater. Ich habe meinen echten Vater erst mit 17 kennengelernt. Er war wirklich der wichtigste Mann in meinem Leben und das wird er immer sein. Opa war der Beste. Ich habe mich echt gefreut, ihn in den letzten Monaten seines Lebens begleiten zu dürfen", erklärt der ehemalige „Bachelor“ heute Abend bei „Promi Big Brother“.

Daniel hielt seinem sterbenden Opa die Hand

Und dann gibt Daniel Völz noch einige sehr private Einblicke darüber, wie er die letzten Momente mit seinem geliebten Opa erlebt hat: "Ich habe immer noch das Gefühl, dass er immer irgendwie dabei ist. Er hat mir viel beigebracht und als Letztes auch, wie man mit dem Tod umgeht“, sagte der gebürtige Neuseeländer. „Seine letzten Stunden waren an einem wunderschönen Tag. Ich wachte auf und wusste irgendwie, dass seine Zeit gekommen war. Er ist ja wirklich an Altersschwäche gestorben. Das ist ja ein Segen. Zumal meine Großeltern sich versprochen hatten: Kein Krankenhaus, kein Heim. So waren wir alle bei ihm, ich hielt ihm die Hand, wir haben ihm alles Gute gewünscht und ihm gesagt, wie sehr wir ihn lieben. Diese Momente sind für immer bei mir...", erinnert sich Daniel an den Abschied von seinem Großvater. Puh, das ist wirklich alles ziemlich traurig. Wir wünschen dem sympathischen TV-Star ganz viel Kraft und hoffen, dass seine „Promi Big Brother“-Mitbewohner ihn irgendwie aufheitern können! Ob ihnen das gelingt, erfahrt ihr um 22.15 Uhr auf Sat.1!

In der neuen BRAVO findest du viele weitere Geschichten rund um deine Lieblings-Stars :)