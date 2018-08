„Promi Big Brother“: Chethrin Schulze flirtet endlich mit "Bachelor" Daniel Völz

Zu jeder „Promi Big Brother“-Staffel gehört doch irgendwie ein Liebespaar, oder? Letztes Jahr flirtete "Bachelor In Paradise"-Star Evelyn Burdecki heftig mit Malle-Sänger Willi Herren und auch die frühere GNTM-Kandidatin Sarah Knappik und Ex-Mister-Germany Dominik Bruntner ließen nichts anbrennen. Doch in wem steckt in der diesjährigen Staffel am meisten Flirt-Potenzial? Ganz klar: Da kommen eigentlich nur Ex-„Bachelor“ Daniel Völz und die ehemalige „Love Island“-Teilnehnmerin Chethrin Schulze in Frage. Denn die beiden fangen langsam an, sich einander anzunähern.

Was läuft da wirklich mit dem "Bachelor"?

Dass zwischen Chethrin Schulze (26) und Daniel Völz (33) vor laufenden Kameras endlich mal was geht, darauf warten die Zuschauer sowieso seit dem ersten Tag – denn den beiden wurde schon vor Monaten eine Affäre angedichtet. Das brisante an der ganzen Geschichte war allerdings, dass Daniel zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch mit seiner Ex Kristina zusammen war. Bis heute leugnen Daniel und Chethrin ihre Affäre. Sie gehen sogar noch weiter und behaupten, dass sie sich vor „Promi Big Brother“ noch nie begegnet sind. Doch so richtig glauben wollen das irgendwie die wenigsten. Schließlich müssen die Gerüchte um ihr angebliches Verhältnis ja irgendwo herkommen...

Wie dem auch sei – so langsam lernen die beiden sich jedenfalls jetzt auch offiziell mal kennen – und finden sich wohl gar nicht mal so schlecht. „Der ist optisch voll mein Typ“, gab Chethrin im Gespräch mit ihren Mitbewohnern bereits zu. Und auch Daniel Völz wirft verdächtig oft ein Auge auf die sympathische Blondine.

Chethrin geht mit Daniel auf Kuschelkurs

Bisher hatten die beiden (zumindest bei "Promi Big Brother") leider noch nicht allzu viele Gelegenheiten, sich wirklich mal näher zu kommen. Denn wie es das Schicksal so will, lebte irgendwie immer einer von beiden auf der „Baustelle“ und der andere in der „Villa“. Doch damit ist ab heute Schluss: Gestern durfte Chethrin zu Daniel in den Luxus-Bereich ziehen und kann jetzt endlich voll auf Flirtkurs gehen. Die 26-Jährige verliert keine Zeit und macht es sich auf der Couch neben ihrem Schwarm gemütlich. Die anderen Bewohner vermeiden es brav, die beiden zu stören und so kommt es, wie es kommen muss: Irgendwann liegen die beiden dicht aneinander gekuschelt auf dem Sofa. Kopf an Kopf, Schulter an Schulter – und Chethrin krault sanft Daniels Arm ...

SAT.1

Was dann passiert, seht ihr heute Abend um 22:15 Uhr, live in SAT.1!

In der neuen BRAVO gibt's wie immer viele weitere Geschichten über deine Stars :)