"Tote Mädchen lügen nicht": Die Schauspieler fordern mehr Geld!

So viel Geld fordern die "Tote Mädchen lügen nicht"-Schauspieler

Wie das US-Portal Deadline nun – nur Tage vor der ersten Lesung vom Drehbuch und dem Produktionsstart – berichtet, fordert der Cast wegen des anhaltenden Erfolgs mehr Geld pro Folge. Allen voran Clay-Darsteller Dylan Minnette. Er möchte ab sofort 200.000 Dollar pro Episode verdienen – statt der 80.000 Dollar, die er bisher verdient hat. Brandon Flynn (Justin), Alisha Boe (Jessica), Justin Prentice (Bryce), Christian Navarro (Tony), Miles Heizer (Alex), Devin Druid (Tyler) und Ross Butler (Zach) fordern pro Folge 150.000 Dollar. Sie sollen anfangs "nur" zwischen 20.000 Dollar und 60.000 Dollar bekommen haben. Fans können aber erst einmal aufatmen: Da "13 Reasons Why" (so der Original-Titel) eine der wichtigsten Eigenproduktionen von Netflix ist, ist eine Absetzung aus Geldstreitigkeiten ziemlich unwahrscheinlich! Wir drücken also die Daumen, dass die Verhandlungen bald ein gutes Ende finden …