Top-Berufe für Skorpione

Dank deines starken Einfühlungsvermögens kannst du andere Menschen und Situationen sehr gut analysieren. Das macht dich zum Beispiel zu einer*einem sehr guten Psychotherapeut*in, die tief in die Seelen der Patienten blickt und sie heilt. Aber auch Jobs wie Polizist*in oder Detektiv*in passen zu dir. Du gehst gerne Rätseln nach und bist dafür bekannt 100 % in deinem Job zu geben. Viele Menschen vertrauen dir, weil du grundsätzlich eine positive Ausstrahlung hast und optimistisch an jedes noch so knifflige Problem herangehst. Doch auch in vielen anderen Bereichen hast du große Chancen. Dein Drang, allem auf den Grund zu gehen, macht dich auch in den Naturwissenschaften oder als Reporter*in unschlagbar und gibt dir die Chance, deine Neugier beruflich auszuleben. Gegen Konkurrenz kannst du dich behaupten, jedoch fällt dir das Arbeiten im Team schwer. Du machst lieber dein eigenes Ding!