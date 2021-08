Top-Berufe für Schützen

Freiraum, Abwechslung und Naturverbundenheit – diese drei Dinge sind am wichtigsten für deinen zukünftigen Beruf! Du bist der*die geborene Optimist*in und hast ein gesundes Selbstvertrauen, weshalb du dir auch hohe Ziele steckst. Außerdem möchtest du anderen Menschen etwas vermitteln und behältst dabei stets die Zügel in der Hand. Logisch, dass da der Beruf Reiter*in perfekt für dich ist. Aber auch als Fitnesstrainer*in kannst du zeigen, was in dir steckt. Als Schütze bist du auch extrem tierlieb. Berufe, die mit Tieren zu tun haben, wie Hundetrainer*in oder Tierarzt*Tierärztin, sind daher ebenso passend. Wichtig ist, dass du in deiner Position niemanden hast, der dir Vorschriften macht. Denn damit kannst du nur sehr schwer umgehen. Du bist lieber dein*e eigene*r Chef*in.