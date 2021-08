Top-Berufe für Fische

Du brauchst einen Beruf, in dem du deiner Kreativität und deiner Fantasie freien Lauf lassen kannst, aber gleichzeitig die Möglichkeit hast, mit Menschen zusammenzuarbeiten und immer wieder neue Erfahrungen zu sammeln. Darum wärst du sicher ein*e hervorragende* Fotograf*in oder auch Regisseur*in. Dir liegt allgemein alles Künstlerische, weshalb du ebenfalls als Sänger*in, Schauspieler*in oder Journalist*in erfolgreich werden kannst. Doch du bist auch ein sehr hilfsbereiter und fürsorglicher Mensch, der sich mit großer Hingabe anderen Menschen widmet und sich um sie kümmert. Kein Wunder also, dass Berufe in der Sozialpädagogik total gut zu dir passen würden. Arbeiten, die eintönig und mit starkem Stress verbunden sind, kommen aber überhaupt nicht für dich infrage! Das würde dich zu sehr belasten und unglücklich machen. 🙈