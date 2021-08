Horoskop: Welcher Beruf passt zu deinem Sternzeichen?

Du bist stark, ehrgeizig und kannst dich schnell entscheiden. Deshalb passt zu dir am besten ein Beruf, der dich vor Herausforderungen stellt und bei dem du deine ganze Energie aufbringen musst. Außerdem solltest du in deinem Job genug Freiraum haben, um selbst Entscheidungen zu treffen und handeln zu können. Zu viele Vorschriften frustrieren dich und lassen dich schnell den Spaß an der Sache verlieren. Super sind daher zum Beispiel Berufe in der Medizin. Als Arzt*Ärztin, Arzthelfer*in bist du vielseitig gefordert und lernst immer wieder mit neuen Situationen umzugehen. Du möchtest Karriere machen? Als Chirurg*in wird dir das gelingen.Aber auch andere Berufe, in denen du Verantwortung für Menschen übernehmen kannst, liegen dir. Super sind auch Jobs bei der Polizei oder als Manager*in eines großen Unternehmens. Du bist darüber hinaus sportlich und kannst deshalb auch problemlos eine Karriere als Profisportler*in starten. Im Wettstreit mit der Konkurrenz läufst du zu Höchstformen auf und kannst dich richtig auspowern!