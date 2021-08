Top-Berufe für Stiere

Alles, was du in Angriff nimmst, ist lange überlegt und gut durchdacht. Du behältst selbst in schwierigen Situationen immer die Nerven und bringst mit deiner ruhigen Art jedes noch so große Chaos unter Kontrolle. Außerdem bist du sehr auf (finanzielle) Sicherheit bedacht, weshalb du risikobehaftete Berufe eher ablehnst. Deine Bodenständigkeit und Belastbarkeit sind super Voraussetzungen für Jobs in der Gastronomie, wie zum Beispiel Chefköchin*Chefkoch in einem angesagten Restaurant. Aber auch Berufe im Finanzwesen als Börsenmakler*in oder Bankkauffrau*Bankkaufmann passen gut zu dir, weil du ein gutes Händchen für Geldangelegenheiten hast. Außerdem bist du sehr kreativ und hast einen besonderen Sinn für Schönheit. Diese beiden Eigenschaften sind hervorragende Grundlagen für eine Karriere als Designer*in in der Textil- und Modebranche oder auch als Grafiker*in in einer Werbeagentur! Egal, welchen Beruf du ergreifen wirst – dank der Leidenschaft, die du für deine Arbeit aufbringst, wirst du lange darin erfolgreich sein!