Top-Berufe für Waagen

Du liebst Luxus und Schönheit, was am Einfluss von Venus liegt, die dein Sternzeichen beherrscht! Dir liegen Tätigkeiten, bei denen du Kontakt zu anderen Menschen hast und bei denen du etwas Schönes erschaffen kannst. So könnte in dir ein*e tolle Friseur*in, Visagist*in oder Florist*in stecken. In diesen Berufen hast du Kontakt zu Kund*innen und gleichzeitig die Möglichkeit, etwas zu verschönern. Aber auch andere Berufe, in denen künstlerisches Talent gefragt ist, wie Modeschöpfer*in, Maler*in, Musiker*in und Grafiker*in werden dich ausfüllen. Selbstständiges Arbeiten liegt dir im Allgemeinen einfach viel mehr, denn ständige Absprachen sind nicht sein Ding. Dir stehen alle Türen offen, denn du kannst dich überall leicht einfügen und mit allen Menschen zusammenarbeiten.