Location!

Verabrede dich mit ihm/ ihr nicht an einem Ort, an dem ihr schon viele schöne Stunden verbracht habt. Am besten geht ihr einfach in ein Cafe oder ähnliches, wo es ruhig ist und wo euch keiner kennt. Das ist "neutraler Boden" - da hat keiner Vorteile und es hängen keine schöne Gedanken an diesem Platz!

» Tipp 8: Lass dich nicht erpressen!