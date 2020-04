Schlicht!

Was sehr verspielt ist, wirkt sehr jugendlich: Also Rüschen und Schleifchen, Falten und Raffungen. Was dagegen ganz schlicht und gerade ist, wirkt edel, elegant und damit älter! Trag also lieber eine schmale Hemdbluse als ein rüschiges Carmen-Teil, ein einfaches T-Shirt anstelle eines Öko-Batik-Hemdchens!

» Tipp 4: Jeans-Verzicht!