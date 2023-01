"The Vampire Diaries": So hat Elena Stefan betrogen!

"The Vampire Diaries": Elena war sehr verzweifelt

In den ersten Staffeln der Erfolgsserie "The Vampire Diaries" war Elena Gilbert (Nina Dobrev) mit Stefan Salvatore (Paul Wesley) zusammen. Sie war ein Mensch, er ein Vampir. Doch ist sie gestorben, als sie Vampir-Blut in ihren Adern hatte. Doch von diesem Vampir-Blut in ihren Adern wusste sie nichts. Die Ärztin Meredith Fell (Torrey DeVitto) hatte Elena das Blut ohne ihre Einwilligung im Krankenhaus gegeben, da ihre Verletzungen von einem Unfall so schwerwiegend waren.

Doch als Elena dann verstarb, kehrte sie als Vampir wieder zurück. Stefan unterstützte seine Freundin und zeigte ihr, wie sie ihren Durst nach Blut stillen kann. Der Gedanke, menschliches Blut aus einem Blutspendebeutel zu trinken, widerte die Schülerin an und aus einem lebenden Menschen zu trinken, kam natürlich auch nicht infrage. Deswegen unterstützte sie ihr Boyfriend Stefan und zeigte ihr, wie man Tierblut zu sich nimmt.

Vor Stefan tat Elena so, als ob sie damit klarkommen würde. Die Wahrheit war jedoch, dass sie das Tierblut nicht beibehalten konnte und sich ständig übergeben musste. Stefans Bruder Damon Salvatore hat dies mitbekommen und Elena öffnet sich ihm gegenüber. Jedoch nicht ihrem Freund Stefan.

Damon bot ihr an, dass Elena sein Blut trinken kann. Direkt aus seinen Adern. Natürlich zögerte Elena zunächst, aber ihre Situation zwang sie zum Handeln, weil sie immer schwächer wurde. Sie traute sich immer noch nicht, sich Stefan zu öffnen und ihm von ihrem Problem zu erzählen. Deswegen entschloss sie sich, dass Blut von Damon zu trinken. Doch was bedeutet diese Geste eigentlich unter Vampiren?

_____

DAS HAT ANDERE LESER*INNEN AUCH INTERESSIERT:

_____