Swifties keep winning

„The Life of a Showgirl“: Taylor Swift bringt einen zweiten Film ins Kino

bravo-logo
BRAVO Team

Swifties hergehört: Nach der großen Albumankündigung kommt nun auch ein Film zu „The Life of a Showgirl“ in die Kinos. Und wir sagen dir, wann und wo der Film erscheint …

Taylor Swift steht auf einer sehr bunten Bühne und trägt einen Einteiler.
Darüber werden noch die kommenden „Eras“ sprechen: Taylor Swift bringt einen zweiten Film in die Kinos! Foto: IMAGO / newspix
„The Life of a Showgirl“: Warum bringt Taylor Swift einen Film ins Kino?

Die Antwort auf diese Frage ist recht einfach: 2023 hat Taylor Swift mit „The Eras Tour“ einen Konzertfilm veröffentlicht, der allen Swifties, die keine Tickets für die Eras-Tour bekommen haben, die Chance bot, das Konzert trotzdem zu erleben. Der Film war ein gigantischer finanzieller Erfolg – vor allem für Swift, die den Film ohne ein großes Studio veröffentlicht hatte und somit über 170 Millionen US-Dollar durch die Kinoauswertung verdienen konnte.  

Keine große Überraschung also, dass sie diesen Erfolg replizieren möchte, aber es gibt ein Problem: Wie kann es einen Konzertfilm zu einem Album geben, das bisher noch nicht erschienen ist – und für das es noch keine Konzerte gab? 

„The Life of a Showgirl“: Wird der Film wieder ein Konzertfilm?

Nein, diesmal geht Taylor Swift ihr filmisches Experiment etwas anders an. Um die Veröffentlichung ihres zwölften Studio-Albums „The Life of a Showgirl“ zu feiern, wird ihr gleichnamiger Film dazu eine Art Release-Party. In 89 Minuten bekommt man als Swiftie nicht nur das Musikvideo zum ersten Track des Albums „The Fate of Ophelia“ zu Gesicht, sondern auch exklusive Einblicke in die Produktion des Videos, sowie Swifts Gedanken rund um den Song. Der Streifen wird insgesamt ein sehr schmales Auswertungsfenster von insgesamt drei Tagen haben. Konkret: Der Film wird vom 03. Oktober bis zum 05. Oktober gezeigt … aber auch in deutschen Kinos? 

„The Life of a Showgirl“: Kinostart in Deutschland

Gute Nachrichten, denn der Film bekommt auch nach Deutschland. Kinoketten wie Cinemaxx oder UCI listen den Film bereits in ihrem Programm, aber der Ticketvorverkauf hat noch nicht begonnen. 

In den USA ist dieser bereits in vollem Gange und stellt rekordverdächtige Zahlen auf: Die Kinokette AMC berichtet nämlich, dass der neueste Taylor Swift-Film der bereits am 6. meist-vorverkaufte Film aller Zeiten für die Kinokette ist. Damit hat der Film bereits 15 Millionen US-Dollar eingespielt, bevor er überhaupt in einem Kino angelaufen ist. Wie die Zahlen und Taylor Swifts zweites Kinoabenteuer am Ende des Tages sein werden, ist noch unklar … im wahrsten Sinne des Wortes, denn es wird davon ausgegangen, dass vorab auch kein Trailer veröffentlicht wird. 

Nina Chuba sitzt auf einem Vorsprung und grinst mit geschlossenen Augen in die Kamera nach der sie gerade die Hand ausstreckt - Foto: Jakob Marwein
Nina Chuba: „Ich fühle mich auch noch oft unsicher“

Das neue Album „Ich lieb mich, ich lieb mich nicht“ von Nina Chuba ist endlich da! 😍 Im BRAVO.de-Interview spricht sie unter anderem darüber, warum sie den Titel für das Album gewählt hat. 👀

Musik-Highlights 2025 - Foto: Universal Music, Petros Studio, IMAGO/ZUMA Press Wire
Musik-Highlights 2025: Diese Stars veröffentlichen ein neues Album! 🎶

Neues Jahr, neue Musik: Auch 2025 wird es wieder einige großartige neue Alben geben. Damit dir davon auch keines entgeht, haben wir hier für dich die Musik-Highlights 2025 gesammelt!🥰

Man sieht ein Handy, auf dem das „Spotify“-Logo abgebildet ist. Daneben liegen Kopfhörer. - Foto: IMAGO / Zoonar
Spotify Losless: Warum deine Musik bald besser klingt

Die Beschwerden wurden endlich erhört: Spotify ändert bald die Abspielqualität seiner Songs – aber auch in Deutschland?

