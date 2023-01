"Teen Wolf"-Star packt aus: So war der Fim-Dreh wirklich ohne Dylan O'Brian!

Der "Teen Wolf"-Film steht in den Startlöchern!

Es ist endlich so weit: Der "Teen Wolf"-Film ist am Start! Ab heute, dem 26. Januar 2023, ist der Drama-Film "Teen Wolf" auf dem Streamingdienst Paramount+ verfügbar. Viele von euch kennen bestimmt die gleichnamige Mystery-Serie, welche von 2011 bis 2017 lief. Übrigens gibt aktuell es alle sechs Staffeln auf Amazon Prime zum Streamen. Leider ist ein Schauspieler aus dem damaligen Hauptcast kein Teil des brandneuen Films. Die Rede ist von "Love and Monsters"-Stars Dylan O'Brian.

Doch wie war es für die anderen Schauspieler*innen ohne ihren damaligen Kollegen Dylan O'Brian zu drehen? Schauspielerin Holland Roden, welche den Charakter Lydia Martin in der Serie und dem Film verkörpert, hat sich nun dazu geäußert!

"Es hat definitiv etwas gefehlt!"

"Es war, als käme ich nach Hause", berichtete Holland Roden über ihre Rückkehr am "Teen Wolf"-Set. "So viele Freunde zu haben, mit ihnen zu arbeiten und die Tatsache, dass wir zusammen aufgewachsen sind - ich weiß, das ist eine seltene Sache in diesem Geschäft - und ich nehme das sicherlich nicht als selbstverständlich hin", fügt sie hinzu. Doch wie war es nun ohne Dylan O'Brian? "Es war so, als wären alle Kinder zusammen, aber eines würde fehlen. Es hat definitiv etwas gefehlt!", so Holland über Dylans Abwesenheit bei der Produktion vom "Teen Wolf"-Film. Wirst du dir den Film anschauen?

