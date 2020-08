Taylor Swift, die gerade erst mit einem neuen Album an den Start ging, hat Wurzeln in Bayern! Ihr Ur-Ur-Urgroßvater und Klavierhändler Julius Mayer ist 1865 von Bayern nach New York ausgewandert, um dort den amerikanischen Traum zu leben. Und seinen Ehrgeiz vererbte der Deutsche scheinbar weiter – schließlich ist kaum eine Sängerin aktuell so erfolgreich wie Taylor Swift.