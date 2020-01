"Tage wie diese" (eng. Let It Snow) ist ein neuer Weihnachtsfilm von Netflix in dem auch "Chilling Adventures of Sabrina"-Star Kiernan Shipka mitspielt. Die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Roman von John Green, der auch schon für den super traurigen Film "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" verantwortlich ist. In dem winterlichen Film werden drei Love-Storys erzählt, die während eines krassen Schneesturms im Advent passieren. Also Decke her und kuschelt euch die Langeweile einfach weg! 🤓