Taddl gibt Update über Baby, Ehefrau, neuen Wohnort

Darauf haben seine Fans sooo lange gewartet! Seinen letzten Stream auf Twitch gab es Anfang des Jahres. Seither war es ruhig um Taddl geworden. Zumindest auf Twitch. Im Real Life hat sich jedoch einiges bei dem Rapper getan. Nach und nach hat er das seiner Fanbase auch über Instagram mitgeteilt. Plötzlich droppte T, dass er vergeben sei, dass er sich sogar verlobt habe und Taddls Verlobte auch schwanger sei! Die Community konnte es gar nicht glauben. Dann teilte der Musiker auch eine Herztonaufnahme seines Babys und alle waren hin und weg. Mittlerweile ist T verheiratet und seine Frau ist im 8. Monat. Sehr bald also ist das erste gemeinsame Kind der beiden auf der Welt! Und Taddl? Er und seine Ehefrau könnten nicht glücklicher sein. Eine Sache gibt es jedoch, die den 27-Jährigen aktuell sehr traurig macht … seine Hündin Pipi ist nicht mehr bei ihm!

Neuer Lebensabschnitt für Taddl

Geplant war eigentlich, dass Taddl, seine Frau und das Baby nach Madeira gehen. Aktuell ist T aber wieder nach Deutschland gezogen. Das teilte er in seinem Live-Stream auf Twitch am vergangenen Sonntagabend mit. Dass die kleine Familie irgendwann auf die portugiesische Insel geht, ist aber nicht ausgeschlossen. Der Fokus soll nun erst einmal auf der Geburt des Babys liegen und diese soll in Deutschland stattfinden. "Wohin die Reise uns dann führt, wird sich zeigen", so T in seinem Stream. Doch was ist nun mit Taddls Hündin Pipi? Die 7-jährige Hündin ist nach wie vor auf Madeira. Aber wieso?

Taddl hat sich Pipi damals genau genommen zusammen mit seinen Freunden Ardy und Lu geholt. Sie war damals in Köln ein WG-Hund. Dann sind die Freunde alle zusammen mit Pipi auf Madeira ausgewandert. T hat sich (auch, wenn es ihm total schwergefallen ist) mit Lu und Ardy darauf geeinigt, dass Chihuahua Pipi auf Madeira bleibt. Dort soll sie mehr Bezugspersonen haben, als "nur" Taddl. Dies sagte er selbst in seinem Twitch-Stream. "Es wurde komplett auf das Wohlergehen des Hundes geachtet", so Taddl. Traurig ist es natürlich trotzdem, aber wer weiß, vielleicht wohnt sie irgendwann wieder bei dem Rapper. Wir wünschen T und seiner kleinen Familie nun erst einmal alles Gute für ihre Zukunft! 👨‍👩‍👧

