Stranger Things Staffel 5 – NOCH später als gedacht? 👀

Die Gewerkschaft schreibt, dass die bisherigen sechs Wochen langen Verhandlungen mit den großen Produktions-Studios von Netflix, Apple, Disney, Warner Bros., Universal, Paramount und Sony keine Früchte getragen haben – und ein Streik der Autor*innen notwendig sei.

Es ist bereits klar, dass viele Serien und Shows von diesem Streik betroffen sein werden. Am härtesten wird es Serien treffen, für die aktuell Drehbücher geschrieben werden. Darunter sind etwa die zweiten Staffeln der „Der Herr der Ringe“-Serie „Die Ringe der Macht“ oder die zweite Staffel vom "Game Of Thrones"-Ableger „House Of The Dragon“.

Aber wird es „Stranger Things“ auch treffen?

Die Arbeit an den Drehbüchern für die letzten Folgen der Mystery-Serie begannen im August 2023. Beteiligt daran sind natürlich die Serien Erfinder, die Duffer Brüder, und ihr Team an Autor*innen. Bisher gab es keine Meldung, dass die Arbeit an den Drehbüchern abgeschlossen war – was heißt, dass es sehr gut sein kann, dass die Autor*innen (eigentlich) noch aktiv an den Drehbüchern sitzen.

Auch durchlaufen Drehbücher und Texte für Serien verschiedene Prozesse und werden immer wieder gegengelesen, verändert und angepasst. Auch wenn die Drehbücher an sich fertig sind aber „nur“ noch eine Korrekturschleife fehlen sollte, könnte der Streik auch „Stranger Things“ treffen.

Netflix hat sich auf Anfragen ob sich die 5. „Stranger Things“ Staffel verzögern wird noch nicht gegenüber der Presse geäußert.

Es heißt für Fans also mal wieder: WARTEN!