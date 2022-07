Stranger Things Maya Hawke: DIESE Hollywoodstars sind ihre Eltern!

„Kill Bill“-Star ist Maya Hawkes Mutter!

Denkt man an “Pulp Fiction” oder die legendäre „Kill Bill“-Reihe, schwirrt einem sofort ihr Gesicht vor Augen: Uma Thurman! Die 52-jährige Beauty ist tatsächlich die Mama von „Stranger Things“-Liebling Maya Thurman-Hawke (24). Erkennt ihr eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Mama Uma und Tochter Maya? Oder sieht sie vielleicht doch mehr ihrem Vater ähnlich, der in Hollywood auch nicht ganz unbekannt ist…

Maya Hawke trägt SEINEN Namen

Von 1998 bis 2005 war Uma Thurman mit ihrem Schauspielkollegen Ethan Hawke („Sinister“, „Die glorreichen Sieben“) verheiratet. Sie haben einen gemeinsamen Sohn und eine Tochter, die 2002 zur Welt kam: Maya Thurman-Hawke! Der Regisseur und Drehbuchautor führte sogar für Mayas Musikvideo zu ihrer Single „Coverage“ Regie – auf Papa Ethan ist also immer Verlass, postete sie wenig später auf Instagram. In "The Good Lord Bird" spielt sie sogar an der Seite ihres Vaters.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Aktuell sieht man Ethan Hawke in dem Kinohit „The Northman“.

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->