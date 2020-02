Sternzeichen: Welcher Beziehungstyp ist die Waage?

Stress? Nein, danke! Die Waage (24. September bis 23. Oktober) hält sich von Streit-Situationen in Beziehungen lieber fern, deshalb ist sie meistens mit allem einverstanden – zumindest sagt sie das. Personen mit diesem Sternzeichen müssen nämlich lernen, Probleme anzusprechen und auch mal nein zu sagen. Oft stauen sich Konflikte so lange an, bis sie letztendlich in einem riesigen Streit eskalieren. Wer gute Menschenkenntnisse hat, wird jedoch schnell merken, wann Waagen ehrlich ja sagen und wann sie es nur aus Zwang sagen.