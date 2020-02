Die Jungfrau (22. August bis 23. September) ist Fan von Gleichberechtigung und hält nicht viel von Klischees oder Schnickschnack. Personen mit diesem Sternzeichen machen gerne klare Ansagen, nehmen Dinge selbst in die Hand und wissen generell immer, was sie wollen. Das macht sie in einer Beziehung auch extrem ehrlich, bei einer Jungfrau weißt du immer genau, wo du dran bist.