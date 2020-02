Sternzeichen: Welcher Beziehungstyp ist der Skorpion?

"Ist das dein ernst", "muss das sein" oder "lass mich in Ruhe" sind alles Sätze, die man von einem Skorpion (24. Oktober bis 22. November) ziemlich oft zu hören bekommt. Denn das Sternzeichen liebt es Beziehungen mit ein bisschen Stress die gewisse Würze zu verleihen. Ganz nach dem Motto: Was sich liebt, das neckt sich. Die freche Art hält jedoch immer nur kurz an, Skorpione versöhnen sich nämlich gerne wieder und sind direkt nach einem Streit am kuschligsten.