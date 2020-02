In der Tierwelt ist der Löwe der König – und auch in der Liebe möchte das Sternzeichen auf Händen getragen werden. Fühlt er/sie sich in der Beziehung jedoch unbeachtet oder ungeliebt, kann es durchaus mal Drama, Stress und Zickereien geben. Dabei wünscht sich der Löwe (23. Juli bis 21. August) eigentlich nur eins: begehrt und geliebt zu werden. Kann ihm der Partner das geben, ist er/sie zahm wie ein Kätzchen.