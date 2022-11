Steckbrief: Liam Hemsworth

Die Karriere von Liam Hemsworth begann mit Rollen in TV-Serien wie "Home and Away", "McLeods Töchter" und der australischen Erfolgs-Serie "Nachbarn". 2009 schaffte er es dann auf die Kinoleinwand: Neben Nicolas Cage spielte er im Mysteriefilm "Knowing - Die Zukunft endet jetzt" eine kleine Nebenrolle. 2010 kam dann nicht nur der Durchbruch im Filmgeschäft, sondern auch in der Liebe. Am Filmset der Nicolas-Sparks-Verfilmung "Mit dir an meiner Seite" lernte er seine jetzige Freundin Miley Cyrus kennen. Es flogen ordentlich die Funken!

2012 wird wahrscheinlich DAS Jahr für Liams Schauspielkarriere. Er spielt zusammen mit Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson im Kinohit "Die Tribute von Panem" und verkörpert dort die Rolle des "Gale".

» Exklusiv auf BRAVO.de: Interview mit Liam Hemsworth

» Exklusiv auf BRAVO.de: Interview mit Jennifer Lawrence

» Liam als Cover Liebling

» Hot Or Not? Die Premierenoutfits von "Die Tribute von Panem"

» Das große "Die Tribute von Panem"-Quiz