Steckbrief Daniele Negroni

Mottoshow Eins - Hammer Hits: "Beautiful Girls“ von Sean Kingston

Mottoshow Drei - Herzenssongs für Dich: "Oh Jonny" von Jan Delay

Mottoshow Fünf - Solo und Duette: "Y.M.C.A." von Village People zusammen mit Kristof Hering und Solo "Forgive Forget" von Caligula

Mottoshow Sieben - Klassik, Pop und Rock: "No Matter What" von Boyzone, "Sex On Fire" von Kings Of Leon und "Knockin' On Heaven's Door" von Guns N' Roses

Alle Infos zu 'Deutschland sucht den Superstar' im Special bei RTL.de