Stars früher und heute

Wow - Was für eine brünette Schönheit! Das ist YouTuberin Shirin David vor vier Jahren! Damals trug sie noch braune Haare und den Fans gefällt der Look super gut. In den Kommentaren heißt es: "Du siehst so verdammt schön aus mit braunen Haaren! Dann siehst du nicht mehr so aus wie eine Barbie.", oder "100000000 mal edler und exotischer als Blond!! Viiiiiel schöner!!" Wir finden auch Shirin sieht so HAMMER aus. Vielleicht traut sie sich ja mal wieder an die dunkle Haarfarbe.;)