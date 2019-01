Angus T. Jones hat inzwischen nichts mehr von seiner bubihaften Rolle von damals. Inzwischen sprießt bei ihm ein Bart und seine Haare sind ziemlich lang geworden. Im Moment erinnert er uns an einen ziemlich liebenswerten PC-Nerd. Uns hat er ehrlich gesagt mit kürzeren Haaren besser gefallen. Was meinst Du? Hot oder Not?