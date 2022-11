Stars beschimpfen Stars: Paris Hilton lästert über Ex-BFF Kim Kardashian

Auch aus besten Freundinnen können irgendwann beste Feindinnen werden. So war es auch bei Paris Hilton und Kim Kardashian. Die beiden haben kaum eine Chance ausgelassen sich nach ihrer Freundschaft zu mobben, aber den Höhepunkt machte Paris Hilton mit folgender Diss-Attacke: "Ich hätte nicht gerne den Hintern von Kim Kardashian. Er ist ekelhaft. Erinnert mich an Hüttenkäse in einer großen Mülltüte." Na, wenn man solche Freund*innen hat, braucht man keine Feind*innen mehr …