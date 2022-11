Stars beschimpfen Stars: Nicki Minaj beleidigt Miley Cyrus

Leg dich lieber nicht mit Nicki Minaj an, das musste Miley Cyrus am eigenen Leib erfahren. Nachdem sie in einem Interview schlecht über Nicki Minaj gesprochen hat, wurde sie von der Rapperin direkt auf der Bühne beleidigt. Auf den MTV VMAs 2015 sagte Nicki direkt zu Miley, die die Show moderierte: "Diese B*tch hatte in den letzten Tagen in der Presse viel über mich zu erzählen." Der Anfang eines fetten Beefs. Nachdem Miley in ihrem Song "Cattitude" sang, dass sie lieber Cardi B statt Nicki Minaj hört, lästerte Nicki Minaj in einer Radio-Show über sie: "Ich habe festgestellt, dass diese dummen Hühner in der letzten Zeit versucht haben, den Namen der Königin in den Dreck zu ziehen. Das ist schon immer passiert und war auch damals der Auslöser. (…) Ohne Grund hat sie mich in dem Interview respektlos behandelt. Und ich habe sie nur einmal gesehen, nachdem sie Mike Will im Studio einen geblasen hatte. (…) Du hast so viele Schw*** gelutscht, verhältst dich auf der Bühne wie ein dummes Huhn, bist dann völlig abgedreht und machst jetzt wieder Country-Musik. Setzt dich mal auf deinen blöden Arsch." Äh, das ist aber schnell eskaliert …