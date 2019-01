Star-Outfits: Top- & Flopstyler!

OMG! Normalerweise kennen wir Sängerin Selena Gomez als stilsichere Fashionista. Doch wie sie sich jetzt beim "Billboard Women in Music"-Lunch zeigte, ging gaaar nicht! In einem mit Pfauenfedern besetzten silbernen Glitzerkleid lief sie dort über den roten Teppich. Doch damit noch nicht genug. Zu dem unvorteilhaft kitschigen Cocktaildress trug die 23-jährige eine schwarze, fast blickdichte Strumpfhose und Peeptoes. Ein absolutes No-Go! Anscheinend bemerkte Selena ihren modischen Griff ins Klo recht schnell. Kurze Zeit später stand die Sängerin in einer edlen Abendrobe auf der Bühne stand. Na also, Selena!