Star-Make-up: Das ist Kundenverarsche

Kat Von D: Mogelpackung?

Die Tattookünstlerin Kat Von D (36) ist vor allem für ihre ausgefallenen Looks und ihre mega erfolgreiche Kosmetikmarke bekannt. Besonders ihr Eyeliner "Liquid Tattoo" ist ein Kassenschlager. Kein Wunder, dass sich die gebürtige Mexikanerin und ihr Team etwas ganz besonderes für ihr Mega-Produkt überlegt haben. Sie haben einen Eyeliner rausgebracht, der doppelt so groß ist. Man könnte meinen, dass auch doppelt so viel Inhalt drin ist. Da haben sich die Verbraucher jedoch gewaltig geschnitten. Eine Kundin hat den Test gemacht und etwas Erstaunliches festgestellt. Ihre krasse Erkenntnis ging im Netz viral.

Kat Von D: User decken Fake auf

Der Autorin des Facebook-Beitrags, Cheyenne Vaughan, bemerkte, dass sie, als sie die Tintenpatrone aus der Hülle nahm, der Liner ungefähr die gleiche Größe hatte wie die 10Dollar-Probe. Das Foto wurde über 5.900 Mal auf Facebook geteilt und inspirierte andere dazu, ihre eigenen Eyeliner zu testen. Die anderen User kamen zum selben Ergebnis wie Cheyenne.

Kat Von D: Statement

Nach solchen Anschuldigungen musste sich Kat von D natürlich selbst dazu äußern. Auf Instagram postete sie folgendes: "Die Patronen in Großraummuttern und Mini-Linern sind gleich - es ist die Menge des Produkts in jeder Patrone, die unterschiedlich ist. So beträgt zum Beispiel die Füllmenge unseres Tattoo Liner in voller Größe 0,55 ml, während die Füllmenge für den Mini 0,2 ml beträgt - das ist mehr als die doppelte Menge des Produkts! Jede Marke, die einen Eyeliner mit einer ähnlichen Komponente auf dem Markt hat, wird Ihnen dasselbe sagen. Sie brauchen so viel Patronenplatz, damit das Pigment herausfließen kann."

