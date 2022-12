Spider-Man Andrew Garfield bereut Familien-Planung

In einem Interview mit GQ erzählte Andrew Garfield, dass er früher immer gedacht hat, dass er in seinem Freund*innenkreis "der Erste ist, der Kinder bekommt und sesshaft wird". Seine Karriere hat ihm da aber einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Auf die Frage, woran es denn genau lag, antwortete der Schauspieler: "Oh, Gott. Wo soll ich anfangen, warum es nicht geklappt hat? Nein, es geht eher darum, einen anderen Weg zu akzeptieren als den, der von Geburt an von mir erwartet wurde. Zum Beispiel: 'Bis dahin wirst du das getan haben und mindestens ein Kind haben' – so etwas in der Art. Ich glaube, ich habe deswegen ein gewisses Schuldgefühl."