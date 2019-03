Sperma-Attacke auf Iggy Azalea

Ekel-Alarm bei Iggy Azalea

Stars sind es gewohnt, von ihren Fans mit Geschenken aller Art überhäuft zu werden. Im Normalfall freuen sie sich darüber auch, schließlich steckt oft viel Liebe in den Präsenten, die sie erhalten. Doch das, was die australische Rapperin Iggy Azalea jetzt per Post zugeschickt bekam, war alles andere als erfreulich. “Jemand schickte mir sein abscheuliches Sperma mit der Post und meine nichts ahnende Büroassistentin musste das Paket öffnen! 🤢“, schrieb die 28-Jährige total entsetzt auf Twitter, die das „Geschenk“ wohl zumindest nicht selbst in Empfang genommen hatte. Das ändert allerdings nichts daran, dass Iggy total angepisst von dem widerwertigen Inhalt des Päckchens ist: „Wir haben deine DNA! Idiot! Ich hoffe, du freust dich über deine Registrierung als Sexualstraftäter!“, twitterte die Rapperin weiter.

Die Tweets wurden inzwischen wieder von Iggys Profil gelöscht. Ob jemals geklärt werden kann, welcher durchgeknallte Typ ihr da sein Sperma mit der Post geschickt hat, ist unklar. Auch, was der verrückte Fan wohl mit seinem ungewöhnlichen "Geschenk" bezwecken wollte, werden wir wahrscheinlich nie erfahren.

