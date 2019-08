So sieht Bibis Beauty Palace mit XXL-Brüsten aus!

Bibis Beauty Palace: 24 Stunden mit XXL-Brüsten

Nachdem Bibis Beauty Palace kürzlich erst verkündet hat, welchen krassen Job sie beinahe angenommen hätte, überrascht sie uns mit einer neuen Video-Idee: Fake-Brüste in XXL! Diese will die YouTuberin 24 Stunden tragen und damit verschiedene Aufgaben des Alltags bewältigen. "Wie ihr vielleicht wisst, habe ich natürlicherweise eher kleine Brüste und ich habe mir die in Größe G bestellt, das war das größte, was man bestellen konnte", erzählt die YouTuberin in ihrem Video. Nach einer relativ angenehmen Nacht geht die Bibi zusammen mit Julian und Lio in die Stadt, um einen passenden BH zu kaufen. "Es ist mir wirklich so unangenehm, weil ich Angst habe, dass die Leute checken, dass es fake ist", gesteht sie im Video – das verstehen wir total! Insgesamt wiegen diese XXL Brüste übrigens 2,3 Kilogramm, wie Bibi am Ende ihres Videos feststellt. Nach den 24 Stunden ist Bianca ziemlich happy, die Fake-Brüste ausziehen zu können, denn sonderlich bequem seien die Dinger nämlich nicht!

Bibi & Julian testen Fotogeschenke

In einem Video haben Bibis Beauty Palace ziemlich ehrlich verraten, welche Geschenke sie von Firmen bekommt. Für Juliencos neustes Video hat sich das Paar jetzt gegenseitig mit Fotogeschenken überrascht. Darunter zum Beispiel Unterhosen mit ihren Gesichtern drauf! Bei Biancas Bestellung ist jedoch etwas schiefgelaufen: Sie hat eine Unterhose mit einem fremden Gesicht bekommen – da wurde wohl etwas verwechselt! Schockiert stellt die YouTuberin fest: "Ich gehe mal davon aus, dass jetzt irgendjemand eine Unterhose mit meinem Gesicht drauf hat und das finde ich überhaupt nicht lustig!" Verständlich, irgendwie ist diese ganze Situation etwas gruselig. Wir sind sehr gespannt, ob sich der- oder diejenige bei Julian und Bibi melden wird. Wäre irgendwie witzig! 😅

