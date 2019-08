Bibis Beauty Palace: DIESEN krassen Job hätte sie fast angenommen

Bibis Beauty Palace: Geheimnis aus der Vergangenheit

Dadurch, dass die YouTuberin Bibis Beauty Palace und ihr Bae Julienco fast ALLES mit ihren Fans teilen, können wir bei allem mitfiebern – und Fans haben schon fast das Gefühl, gute Freunde der beiden zu sein. Jetzt verrät Bibi ihren Abonnenten auf Instagram sogar ein ganz schön verrücktes Detail aus der Vergangenheit. Und das hätte die Zukunft der heutigen YouTube-Stars wirklich für IMMER verändern können!

Bibi & Julian in der Pommes-Bude

Mittlerweile sind Bibis Beauty Palace und Julian stolze Eltern ihres Sohnes Lio. Erst kürzlich sorgte das Baby sogar für einen Unfall beim Baden! 🙈 Aber lange bevor das Kind von Bibi und Julian geboren wurde, entpuppten sich die beiden YouTuber als absolutes Dream-Team! Nicht nur heute haben sie ein gemeinsames Business, auch schon früher wollten sie zusammen arbeiten! Aber ganz so luxuriös wie heute hätte der Arbeitsplatz, an dem sie damals beide fast einen Job bekommen hätten, nicht ausgesehen. Es ist eine Pommes-Bude ! LOL. Heute hat Bibis Beauty Palace sogar schon zwei eigene Firmen …

Hier hatte Bibis Beauty Palace ein Bewerbungsgespräch

Beim gemeinsamen Spaziergang durch ihre Heimat Köln, kamen Bibi, Julian und ihr Baby Lio gestern an einer Pommes-Bude in der Innenstadt vorbei. Und zwar einer ganz bestimmten! "Wir hatten in dieser Pommes-Bude mal ein Bewerbungsgespräch" schreibt Bibi und erklärt im Video in ihrer Instagram-Story: "Julian und ich hätten früher fast mal in dieser Pommesbude angefangen zu arbeiten!" Und schwenkt kurz auf den Imbiss-Stand in der Kölner Fußgängerzone. Das Schnellrestaurant trägt den Namen "Pommes De Luxe" und befindet sich in der Schildergasse 54 in Köln – für alle Mega-Fans und Pommes-Liebhaber 🤪🍟