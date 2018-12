So kriegst du, was du willst – Erfolg garantiert!

Du willst auffallen? Etwas besonders cool machen? Oder einfach nur Eindruck hinterlassen? Dafür gibt's clevere Tricks. Ab und an ist tricksen nämlich voll okay – und wie schummeln auf Social Media, in der Schule, beim Cruhs und bei Freunden besonders gut funktioniert geht, liest du hier.

So kriegst du Erfolg auf Social Media

Urlaub faken: Alle um dich herum verreisen, nur du sitzt noch immer zu ­Hause? Dem kannst du bei Insta & Co. ein Ende setzen. Lass dich dafür vor ­verschiedenen Hintergründen fotografieren. (z.B. vor der Palme im Einkaufs­zentrum . . .) So denkt jeder, dass du im Urlaub bist. Mega!

: Filter sind die beste Lösung, wenn man sich nicht ganz zeigen möchte, aber trotzdem nicht auf Insta & Co. verzichten möchte. :-) Pimp deine Story Schluss mit lamen Story-Videos! Heb dich von den anderen ab und liefer deinen Followern unerwartete Schnittbilder oder Zeitsprünge – all das in einem einzigen Take. Mit der App InShot (gratis für Android und iOS) kannst du das easy selbst machen.

So kriegst du in der Schule, was du willst!

Pimp dein brain : Dass Kaugummi zu kauen die Konzentration fördert, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Wenn du aber eine ganz bestimmte Kaugummisorte beim Lernen kaust und diese auch in der Klausur wieder kaust, soll es sogar noch besser an das Gelernte erinnern. Denn die Erinnerung wird mit dem Geschmack verknüpft. Mega, oder?!

: Mach ein Foto von deinem Stundenplan und nutz ihn als Handyhintergrund. So bist du nie wieder zur falschen Zeit am falschen Ort. Organisations-Talent: Ruf eine WhatsApp-Gruppe deiner Klasse ins Leben. Damit bist du nicht nur super organisiert, sondern kommst auch mit Leuten in Kontakt, mit denen du in der Schule vielleicht nicht ganz so viel zu tun hast.

Ruf eine WhatsApp-Gruppe deiner Klasse ins Leben. Damit bist du nicht nur super organisiert, sondern kommst auch mit Leuten in Kontakt, mit denen du in der Schule vielleicht nicht ganz so viel zu tun hast. Vokabeln to go: Vokabeln lernen kann super frustrierend sein. Probier’s doch mal mit dieser Methode: Schreib deine Vokabeln auf Post-its und verteil diese in deinem ganzen Zimmer. So lernst du ganz ­nebenbei, ohne dass du es überhaupt möchtest. :-D

So beeindruckst du deinen Schwarm

Interessen-Check: Gemeinsame Interessen schweißen direkt zusammen. Deshalb informier dich doch vorher, was dein Schwarm gut findet und was er in seiner Freizeit so treibt. Dann habt ihr nicht nur direkt ein Gesprächsthema, sondern auch Gemeinsamkeiten. Muss ja keiner wissen, dass du ihn „gestalkt“ hast. :-P

So trickst du dich zum Cliquen-Boss