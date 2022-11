SMS-Lexikon!

LUDIMO? Oder DWB? Kein Plan, was das bedeutet? Macht nix: Wir haben alle SMS-Kürzel für dich und verraten die Bedeutung!

160 Zeichen für eine SMS sind echt knapp! Da muss man schon etwas kreativ sein, damit man seine Message auch rüberbringt.

BRAVO.de hat die wichtigsten Abkürzungen und Smileys für dich gesammelt.

So weisst du garantiert, was der seltsame Buchstabensalat in der SMS deines Freundes / deiner Freundin bedeutet!

[color:#541688]

[/color] hdl

hab dich lieb

hdgdl

hab dich ganz doll lieb

idad

ich denke an dich

lamito

lach mich tot

bst

bin so traurig

imy

i miss you

lidumino?

liebst du mich noch?

lamiinru

lass mich in ruhe

guten8

Gute Nacht!

iloveu

I love you!

2hot4u

Das geht dich nichts an! (too hot for you)

ads

Alles deine Schuld!

dwb

Dumm wie Brot

sd

Schleich dich!

bab

Bussi aufs Bauchi :-)

re

Bin wieder da! (return)

btw

übrigens (by the way)

fg

frech grinsen

vmn

Vergiss mich nicht!

Smileys

-)

lachen

-(

bin traurig

´-(

weinen

;-)

das war ironisch gemeint

-0

erstaunt sein

-*

Kuss

@->-->---

eine Rose verschicken

-P

Zunge rausstrecken

-#

Geheimnis