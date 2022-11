Im Januar dieses Jahres gab es bereits eine Razzia in Seungris Club "Burning Sun". Laut Hollywoodlife wurde von der Polizei vor Ort wegen Gewalt und Drogenkonsum ermittelt. Lee Seung-hyun, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, hofft weiterhin auf den Rückhalt seiner Fans. "Ich will all meinen Fans in Korea und in Übersee, die mich mit Liebe in den letzten zehn Jahren überschüttet haben, danken. Um die Ehre und den Ruf von YGE und Bigbang zu schützen, habe ich das Gefühl, dass es das beste ist, hier aufzuhören. Noch einmal: Es tut mir leid, sehr leid."