Shawn Mendes: Musik-Pause für die Schauspielerei?

Shawn Mendes wollte immer schauspielern

Neben der Musik ist die Schauspielerei Shawns zweite große Leidenschaft. Er konnte sogar bereits eine Rolle in der TV-Serie "The 100" ergattern. Nun träumt er von mehr. Als er bei den diesjährigen MTV Video Music Awards gefragt wurde, wann es denn endlich mit der Film-Karriere losgeht, erwiderte der 20-Jährige: "Ganz bald! Aber Shawn Mendes muss mit dem vielen Touren aufhören, um mit dem Schauspielern anfangen zu können!" Oh oh, was das wohl zu bedeuten hat?! Darauf ging Shawn nicht weiter ein. Aber 2019 können wir ihn auf jeden Fall noch live erleben, wenn er mit seinen neuen Song auf Welttournee geht und auch nach Deutschland kommt.