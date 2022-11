Shawn Mendes kommt nach Deutschland: Gewinne Tickets für "Wonder – The World Tour"

"I wonder what it's like to see Shawn Mendes on stage …"

Du hast dich schon immer mal gefragt, wie es wäre, Shawn Mendes live zu sehen? Wenn du den "Wonder"-Songtext von Shawn genau so umtexten würdest, bist du bei uns genau richtig! Denn wir verlosen 2 x 2 Ticket für die "Wonder – The World Tour" von Shawn Mendes. Gleich vier Städte in Deutschland wird der beliebte Sänger 2022 besuchen. Diese Daten solltet ihr euch unbedingt merken:

21.03.2022 – Hamburg

04.04.2022 – München

06.04.2022 – Berlin

07.04.2022 – Köln

09.04.2022 – Mannheim

Tickets gibt es unter wonderthetour.com oder allen euch bekannten Ticketstellen. Wer noch nie auf einem Shawn Mendes Konzert war, dem können wir versprechen, dass es unglaublich wird! Die Stimme des Sängers ist in Live noch besser als schon auf Spotify. Ihr wollt hin? Dann könnt ihr auch bei uns Tickets gewinnen …