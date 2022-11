Doggy-Style: Sex von hinten!

Sex von hinten kann ein sehr intensives Erlebnis sein. Damit ist hier der Geschlechtsverkehr in der Sexstellung gemeint, in der der Junge seinen Penis von hinten in die Scheide (Vagina) einführt. Diese Stellung wird auch als Doggy-Style bezeichnet, wobei es nicht nur Hunde, sondern fast alle Säugetiere auf diese Weise tun. Sex von hinten nennen allerdings auch einige Menschen umgangssprachlich den Analsex. Wenn sich also ein Partner diese Stellung wünscht, sollten beide kurz klären, ob sie dasselbe darunter verstehen. Als Stellung für die ersten gemeinsamen sexuellen Begegnungen empfehlen wir sie nicht unbedingt. Denn sie ist nicht gerade sehr innig, sondern mehr lustbetont. Außerdem kann sich das Mädchen in dieser Position nicht gut entspannen, auch weil es schwieriger ist, den Penis beim Sex von hinten in die Scheide einzuführen. Für das erste Mal ist zum Beispiel die Missionarsstellung besser geeignet.