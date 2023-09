"Sex Education" Staffel 4: Darum fehlen Lily und Ola!

Bis zur dritten Staffel spielten Lily und Ola eine wichtige Rolle im Netflix-Hit "Sex Education". In späteren Folgen entwickelte sich sogar eine romantische Beziehung zwischen den beiden! In Staffel 3 kommt es zu einem Streit zwischen ihnen, als Ola nicht an Außerirdische glaubt, was Lily denken lässt, dass sie ihre Ansichten nicht akzeptieren würde. Zum Glück versöhnen sie sich gegen Ende der Staffel wieder und bleiben ein Paar!

In den neuesten Folgen sind sie nun aber kein Teil der Serie mehr. Wie es zu dieser Entscheidung kam, hat Serienschöpferin Laurie Nunn in einem Interview erklärt: "Diese Handlungsstränge fühlten sich an, als ob sie in der dritten Staffel zu einem wirklich schönen Ende gekommen wären, und ich hatte das Gefühl, dass die Charaktere von Lily und Ola an einem glücklichen Ort endeten. Vor allem, weil sie ein lesbisches Paar sind, wollte ich, dass sie keinen weiteren Schmerz oder ein Trauma erleiden, sondern einfach glücklich zusammenbleiben. Das fühlte sich also wie ein sehr organischer Moment an, um sie dort zu lassen." Ihr Fehlen hat aber natürlich Auswirkungen auf die vierte Staffel.